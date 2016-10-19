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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 10:14 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走低，动能迟滞

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* 美元/坡元受压走低，追随美元/离岸人民币卖压

* 美元/离岸人民币跌破6.7400，支撑位在6.7380

* 美元/坡元目前在1.3840低位，上日报1.3845-50

* 卖压将保持迟滞，疲弱增长提供支撑(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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