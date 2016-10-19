香港个股：汇丰控股早盘初段小涨，上日在伦敦回购约1,800万英镑股份

路透香港10月19日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港早盘初段小涨，上日在伦敦回购约1,800万英镑的股份。

香港时间10:16，该股升0.25%，报59.15港元，大市恒生指数 则跌0.03%。

该行今天在联交所的声明称，上日在伦敦买入约289.8万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2265英镑计，涉资约1,804.5万英镑。

截至10月18日，汇丰累计回购161,072,281股普通股，金额约9.3亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)