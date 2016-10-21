中国票据市场：资金面紧张转贴利率上行，交投情绪谨慎出票机构增多

路透上海10月21日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，一年期国有股份制银行承兑电票成交在2.72%附近。银行间资金面持续紧张，央行公开市场净投放及中期借贷便利(MLF)超额续做效果均有限，出票机构明显增多，票据价格承压上行。

上海一银行交易员称，资金价格上升打压票据价格，且年末渐近后市利好刺激也预计有限，市场谨慎心态加重；转贴市场上出票较多而买盘相对较弱。

“下半年转贴行情太差了，(跟资金成本比)没什么价差；而且快到年底，总要给明年指标腾出点空间，放点高价票在库里，不拉高点明年怎么办，”他说。

外汇、缴税等因素叠加，中国银行间资金面本周转紧，央行公开市场操作及MLF(中期借贷便利)均顺势加码。随着前三季度经济金融数据本周出齐，业内人士认为，年内经济实现6.7%的GDP增长目标风险不大，货币政策进一步刺激的必要性也下降，央行资金投放即使有所放量，也属中性操作；配合房地产调控等近期政策重点，流动性料难见大幅放松。

中国银行间市场周五流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。交易员指出，季度缴税已进入高峰期，人民币贬值预期加剧又进一步加大了资金外流的压力，未来资金面紧平衡或成常态。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价