韩国个股：韩进海运宣布将裁减400名在韩国的陆上员工

路透首尔10月19日 - 韩国韩进海运 周三表示，计划近期裁撤约400名在韩国的陆上员工。该公司正试图削减成本。

韩进海运在债权人银行撤回支持后，于8月底申请破产保护。截至2016年第二季，该公司在韩国有大约700名陆上雇员。(完)