日本股市：日经指数早盘在美股提振下小涨，对中国数据反应不大

美股周二上涨，得益于UnitedHealth和Netflix等公司的强劲业绩推动，标普500指数录得本月迄今的最大单日涨幅。

“另一方面，围绕17,000点的稳定卖压阻止股市进一步上涨，令日经指数保持在区间内，”Ichikawa说道。

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值。

夏普 股价涨9.2%，之前日本经济新闻报导，受助于削减成本、以及从亏损的北美电视业务中脱身，该公司预计本财年将实现大约400亿日圆(3.85亿美元)的营业利润。

食品加工企业Maruha Nichiro 大涨6.7%，此前日经称，受助于强势日圆令进口成本下降，该公司4-9月营利比去年同期翻番

医疗器械商Terumo 涨2%，之前两家美国企业称将向Terumo出售部分医疗设备。

雅培制药(Abbott Laboratories) 正在进行250亿美元收购医疗器械生产商St. Jude Medical 的交易，雅培称双方公司或将以约11.2亿美元的价格向Terumo出售部分医疗设备。