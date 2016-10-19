日本股市：日经指数早盘在美股提振下小涨，对中国数据反应不大

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美股周二上涨，得益于UnitedHealth和Netflix等公司的强劲业绩推动，标普500指数录得本月迄今的最大单日涨幅。
“另一方面，围绕17,000点的稳定卖压阻止股市进一步上涨，令日经指数保持在区间内，”Ichikawa说道。
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值。
夏普 股价涨9.2%，之前日本经济新闻报导，受助于削减成本、以及从亏损的北美电视业务中脱身，该公司预计本财年将实现大约400亿日圆(3.85亿美元)的营业利润。
食品加工企业Maruha Nichiro 大涨6.7%，此前日经称，受助于强势日圆令进口成本下降，该公司4-9月营利比去年同期翻番
医疗器械商Terumo 涨2%，之前两家美国企业称将向Terumo出售部分医疗设备。
雅培制药(Abbott Laboratories) 正在进行250亿美元收购医疗器械生产商St. Jude Medical 的交易，雅培称双方公司或将以约11.2亿美元的价格向Terumo出售部分医疗设备。
东证股价指数 涨0.15%至1,358.58点，JPX-日经400指数涨0.15%至12,155.36点。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583