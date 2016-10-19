台湾汇市：台币兑美元盘初强升，因韩元走升且外资汇入

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北10月19日 - 台币兑美元 周三盘初一度强升逾2角。汇银人士表示，因美元指数自高位回落，韩元兑美元升幅明显，且外资汇入带动台股上扬。
汇银人士称，海外NDF折价幅度明显扩大，吸引外资汇入套利，一早即见各路台币买盘进场，由于台币升值速度快，一度也引发出口商的抛汇卖压。
〞外资一直汇入，也升太多了。〞一位商银交易主管说。
另一外商银行交易主管称，昨晚美元指数下滑，NDF折价幅度扩大，套利空间出现吸引外资积极汇入。外资流入后除买进股票外，也寻找存续期短的债券，此也令昨日殖利率大幅弹升的公债转趋止稳。
本地时间10:27，韩元兑美元 早盘升至1,120.4，上日收在1,129.4；台股加权指数 则涨0.67%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.410/31.445，上日收在31.495。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.400-31.610
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元自七个月高位回落，英镑回升
--中国外汇：8月减持美国国债337亿美元，因外储下降仍有继续减持需求 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583