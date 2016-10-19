台湾汇市：台币兑美元盘初强升，因韩元走升且外资汇入

路透台北10月19日 - 台币兑美元 周三盘初一度强升逾2角。汇银人士表示，因美元指数自高位回落，韩元兑美元升幅明显，且外资汇入带动台股上扬。

汇银人士称，海外NDF折价幅度明显扩大，吸引外资汇入套利，一早即见各路台币买盘进场，由于台币升值速度快，一度也引发出口商的抛汇卖压。

〞外资一直汇入，也升太多了。〞一位商银交易主管说。

另一外商银行交易主管称，昨晚美元指数下滑，NDF折价幅度扩大，套利空间出现吸引外资积极汇入。外资流入后除买进股票外，也寻找存续期短的债券，此也令昨日殖利率大幅弹升的公债转趋止稳。

本地时间10:27，韩元兑美元 早盘升至1,120.4，上日收在1,129.4；台股加权指数 则涨0.67%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.410/31.445，上日收在31.495。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.400-31.610

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