新闻稿：中国1-9月份全国房地产开发投资和销售情况--国家统计局

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局周三公布的2016年1-9月份全国房地产开发投资和销售情况新闻稿全文：
一、房地产开发投资完成情况
2016年1-9月份，全国房地产开发投资74,598亿元，同比名义增长5.8%（扣除价格因素实际增长7.1%），增速比1-8月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资49,931亿元，增长5.1%，增速提高0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.9%。
1-9月份，东部地区房地产开发投资41,303亿元，同比增长3.6%，增速比1-8月份提高0.3个百分点；中部地区投资16,493亿元，增长10.9%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资16,802亿元，增长6.3%，增速提高0.4个百分点。
1-9月份，房地产开发企业房屋施工面积716,029万平方米，同比增长3.2%，增速比1-8月份回落1.4个百分点。其中，住宅施工面积491,031万平方米，增长1.7%。房屋新开工面积122,655万平方米，增长6.8%，增速回落5.4个百分点。其中，住宅新开工面积84,681万平方米，增长6.7%。房屋竣工面积57,112万平方米，增长12.1%，增速回落7个百分点。其中，住宅竣工面积42,068万平方米，增长11.3%。
1-9月份，房地产开发企业土地购置面积14,917万平方米，同比下降6.1%，降幅比1-8月份收窄2.4个百分点；土地成交价款5,569亿元，增长13.3%，增速提高5.4个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-9月份，商品房销售面积105,185万平方米，同比增长26.9%，增速比1-8月份提高1.4个百分点。其中，住宅销售面积增长27.1%，办公楼销售面积增长33.5%，商业营业用房销售面积增长19.0%。商品房销售额80,208亿元，增长41.3%，增速提高2.6个百分点。其中，住宅销售额增长43.2%，办公楼销售额增长50.8%，商业营业用房销售额增长21.7%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-9月份，房地产开发企业到位资金104,711亿元，同比增长15.5%，增速比1-8月份提高0.7个百分点。其中，国内贷款15,895亿元，增长1.2%；利用外资113亿元，下降50.8%；自筹资金36,574亿元，增长0.8%；其他资金52,129亿元，增长35.6%。在其他资金中，定金及预收款29,618亿元，增长31.5%；个人按揭贷款17,508亿元，增长51.4%。
四、房地产开发景气指数
9月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.05，比8月份提高0.35点。（完）
欲览详情，请点选统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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