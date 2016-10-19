中国基金：绿地金融联合发起设立50亿元母基金，拟设股权投资基金

路透上海10月19日 - 中国大型房企绿地控股 旗下绿地金融投资控股集团宣布，近日其联合吴江太湖新城管委会、苏州市吴江东方国有资本投资经营公司合资发起设立太湖新城绿地东方母基金，管理规模达50亿元人民币。

绿地金融官方微信周三称，该母基金将联合江苏省股权投资引导基金和地方政府引导基金，与国内外产业投资机构等社会资本合作，共同发起设立股权投资基金，投资于苏州市的优质企业。

绿地金融董事长、总裁耿靖表示，“相信在我们母基金的带动下，会吸引大批的创业投资基金、股权证券投资基金、对冲基金等各类基金以及证券、保险、银行等金融机构和金融人才入驻的苏州湾。”

位于吴江太湖新城的苏州湾金融小镇，由联想控股 、绿地金融、君联资本、中信集团、邦盛资本、中国航天科技集团航天投资控股、中银国际、启迪金服、东吴证券 等12家机构发起，聚焦基金创投、互联网金融、金融服务外包、金融中介、银行、证券、保险、基金、投行、期货等各类金融业态。