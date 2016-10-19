新闻稿：中国2016年9月社会消费品零售总额同比增长10.7%--国家统计局

按经营单位所在地分，9月份，城镇消费品零售额23757亿元，同比增长10.7%；乡村消费品零售额4219亿元，增长11.0%。1-9月份，城镇消费品零售额204940亿元，同比增长10.3%；乡村消费品零售额33542亿元，增长10.9%。 按消费类型分，9月份，餐饮收入3011亿元，同比增长10.6%；商品零售24965亿元，增长10.7%。1-9月份，餐饮收入25614亿元，同比增长11.0%；商品零售212868亿元，增长10.3%。 在商品零售中，9月份，限额以上单位商品零售12695亿元，同比增长9.0%。1-9月份，限额以上单位商品零售101785亿元，同比增长7.9%。 2016年1-9月份，全国网上零售额34651亿元，同比增长26.1%。其中，实物商品网上零售额27950亿元，增长25.1%，占社会消费品零售总额的比重为11.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.2%、16.3%和28.3%。（完）