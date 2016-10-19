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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 10:52 BJT

新闻稿：中国2016年9月社会消费品零售总额同比增长10.7%--国家统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局周三公布的新闻稿“2016年9月份社会消费品零售总额增长10.7%”全文：

2016年9月份，社会消费品零售总额27976亿元，同比名义增长10.7%（扣除价格因素实际增长9.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额13504亿元，增长8.8%。 　　2016年1-9月份，社会消费品零售总额238482亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额108344亿元，增长7.8%。

　

按经营单位所在地分，9月份，城镇消费品零售额23757亿元，同比增长10.7%；乡村消费品零售额4219亿元，增长11.0%。1-9月份，城镇消费品零售额204940亿元，同比增长10.3%；乡村消费品零售额33542亿元，增长10.9%。 　　按消费类型分，9月份，餐饮收入3011亿元，同比增长10.6%；商品零售24965亿元，增长10.7%。1-9月份，餐饮收入25614亿元，同比增长11.0%；商品零售212868亿元，增长10.3%。 　　在商品零售中，9月份，限额以上单位商品零售12695亿元，同比增长9.0%。1-9月份，限额以上单位商品零售101785亿元，同比增长7.9%。 　　2016年1-9月份，全国网上零售额34651亿元，同比增长26.1%。其中，实物商品网上零售额27950亿元，增长25.1%，占社会消费品零售总额的比重为11.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.2%、16.3%和28.3%。（完）

欲览详情，请点选统计局网站：here (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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