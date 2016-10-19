新闻稿：中国1-9月民间固定资产投资同比增长2.5%--国家统计局

2016年1-9月份，民间固定资产投资261934亿元，同比名义增长2.5%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-8月份加快0.4个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.4%，与1-8月份持平，比去年同期降低3.4个百分点。 分地区看，东部地区民间固定资产投资117705亿元，同比增长7.1%，增速与1-8月份持平；中部地区76307亿元，增长5.8%，增速比1-8月份加快0.2个百分点；西部地区51982亿元，增长2.5%，增速加快1.1个百分点；东北地区15940亿元，下降30.1%，降幅收窄0.2个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资10573亿元，同比增长18.5%，增速与1-8月份持平；第二产业131577亿元，增长2.5%，增速加快0.4个百分点；第三产业119785亿元，增长1.2%，增速加快0.2个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资130357亿元，同比增长2.6%，增速比1-8月份加快0.4个百分点。其中，制造业117816亿元，增长2.5%，增速加快0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业8023亿元，增长18.2%，增速回落2.7个百分点；采矿业4518亿元，下降14.6%，降幅收窄5个百分点。（完）