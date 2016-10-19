新闻稿：中国1-9月固定资产投资42.69万亿元，同比增长8.2%--国家统计局

2016年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）426906亿元，同比名义增长8.2%(扣除价格因素实际增长9.5%)，增速比1-8月份加快0.1个百分点。从环比速度看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.52%。 分产业看，第一产业投资13402亿元，同比增长21.8%，增速比1-8月份加快0.3个百分点；第二产业投资167497亿元，增长3.3%，增速加快0.3个百分点；第三产业投资246008亿元，增长11.1%，增速回落0.1个百分点。 第二产业中，工业投资164283亿元，同比增长3.2%，增速比1-8月份加快0.3个百分点；其中，采矿业投资7377亿元，下降20.9%，降幅收窄2.6个百分点；制造业投资135250亿元，增长3.1%，增速加快0.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资21656亿元，增长16.1%，增速回落1.1个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）83245亿元，同比增长19.4%，增速比1-8月份回落0.3个百分点。其中，水利管理业投资增长20.5%，增速回落0.7个百分点；公共设施管理业投资增长23.6%，增速回落0.7个百分点；道路运输业投资增长15%，增速加快0.6个百分点；铁路运输业投资增长9.4%，增速加快0.9个百分点。 分地区看，东部地区投资178076亿元，同比增长9.9%，增速比1-8月份回落0.3个百分点；中部地区投资111108亿元，增长12.7%，增速加快0.1个百分点；西部地区投资111806亿元，增长13.1%，增速加快0.6个百分点；东北地区投资22800亿元，下降28.9%，降幅缩小0.1个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资406028亿元，同比增长7.8%，增速比1-8月份加快0.1个百分点；港澳台商投资10367亿元，增长18.4%，增速回落0.7个百分点；外商投资8992亿元，增长14.7%，增速加快0.6个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资17166亿元，同比增长6.6%，增速比1-8月份回落3.0个百分点；地方项目投资409741亿元，增长8.5%，增速加快0.5个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资974089亿元，同比增长9.1%，增速比1-8月份加快0.3个百分点；新开工项目计划总投资367663亿元，增长22.6%，增速回落0.1个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金442238亿元，同比增长5.9%，增速比1-8月份回落0.3个百分点。其中，国家预算资金增长17.9%，增速回落2.4个百分点；国内贷款增长8.4%，增速回落0.9个百分点；自筹资金同比持平，增速回落0.2个百分点；利用外资下降21%，降幅扩大3.7个百分点；其他资金增长33.2%，增速加快0.7个百分点。（完）