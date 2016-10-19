新闻稿：中国9月规模以上工业增加值同比增长6.1%--统计局

2016年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较8月份回落0.2个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.47%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。 分三大门类看，9月份，采矿业增加值同比增长0.1%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。 分经济类型看，9月份，国有控股企业增加值同比增长3.3%；集体企业下降3.8%，股份制企业增长6.4%，外商及港澳台商投资企业增长6.2%。 分行业看，9月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.2%，纺织业增长3.3%，化学原料和化学制品制造业增长7.2%，非金属矿物制品业增长4.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降3.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长4.4%，通用设备制造业增长7.0%，专用设备制造业增长7.8%，汽车制造业增长22.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.9%，电气机械和器材制造业增长8.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.6%，电力、热力生产和供应业增长7.1%。 分地区看，9月份，东部地区增加值同比增长6.5%，中部地区增长7.6%，西部地区增长7.9%，东北地区下降3.0%。 分产品看，9月份，统计的589种主要产品中有341种产品同比增长。其中，钢材9809万吨，同比增长4.3%；水泥22393万吨，增长2.9%；十种有色金属452万吨，增长2.7%；乙烯132万吨，下降14.4%；汽车257.6万辆，增长31.5%；轿车113.0万辆，增长29.9%；发电量4913亿千瓦时，增长6.8%；原油加工量4380万吨，增长2.4%。 9月份，工业企业产品销售率为97.9 %，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值10938亿元，同比名义下降0.2%。（完）