新闻稿：中国前三季度国民经济运行稳中有进、稳中提质--国家统计局

路透北京10月19日 - 以下为中国国家统计局周三发布的“前三季度国民经济运行稳中有进、稳中提质”新闻稿全文。

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，各地区、各部门在党中央、国务院的坚强领导下，认真贯彻落实新发展理念，积极适应引领发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，坚定不移推进供给侧结构性改革，引导良好发展预期，加快培育新动能，国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期。 初步核算，前三季度国内生产总值529,971亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长6.7%。分产业看，第一产业增加值40,666亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值209,415亿元，增长6.1%；第三产业增加值279,890亿元，增长7.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。

一、农业生产基本稳定，秋粮生长形势较好 全国夏粮总产量13,926万吨，比上年减少162万吨，下降1.2%，是历史第二高产年。早稻总产量3,278万吨，比上年减少91万吨，下降2.7%；秋粮有望获得好收成。前三季度，猪牛羊禽肉产量5,833万吨，同比下降1.1%，其中猪肉产量3,690万吨，下降3.6%。生猪存栏43,163万头，同比减少3.4%；生猪出栏47,924万头，减少3.7%。

二、工业生产运行平稳，企业效益明显改善 前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.0%，增速与上半年持平。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长1.0%，集体企业增长0.7%，股份制企业增长6.9%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降0.4%，制造业增长6.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。工业结构继续优化。前三季度，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长10.6%和9.1%，增速分别比规模以上工业快4.6和3.1个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.2%和32.6%，比上年同期提高0.6和1.2个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.5%。规模以上工业企业实现出口交货值85950亿元，同比下降0.1%。9月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，环比增长0.47%。 1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40,584亿元，同比增长8.4%，比上半年加快2.2个百分点；其中，8月份增长19.5%，比上月加快8.5个百分点。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.87元，主营业务收入利润率为5.66%。

三、固定资产投资增速缓中趋稳，商品房待售面积持续减少 前三季度，全国固定资产投资（不含农户）426,906亿元，同比名义增长8.2%（扣除价格因素实际增长9.5%），增速比上半年回落0.8个百分点，但7月、8月和9月当月投资分别增长3.9%、8.2%和9.0%，增速连续2个月加快。国有控股投资151,617亿元，增长21.1%；民间投资261,934亿元，增长2.5%，比1-8月份加快0.4个百分点，占全部投资的比重为61.4%。分产业看，第一产业投资13,402亿元，同比增长21.8%；第二产业投资167,497亿元，增长3.3%；第三产业投资246,008亿元，增长11.1%，其中基础设施投资83,245亿元，增长19.4%。前三季度固定资产投资到位资金442,238亿元，同比增长5.9%。新开工项目计划总投资367,663亿元，增长22.6%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.52%。

前三季度，全国房地产开发投资74,598亿元，同比名义增长5.8%（扣除价格因素实际增长7.1%），增速比上半年回落0.3个百分点，比1-8月份加快0.4个百分点。其中，住宅投资增长5.1%。房屋新开工面积122,655万平方米，同比增长6.8%，其中住宅新开工面积增长6.7%。全国商品房销售面积105,185万平方米，同比增长26.9%，其中住宅销售面积增长27.1%。全国商品房销售额80,208亿元，同比增长41.3%，其中住宅销售额增长43.2%。房地产开发企业土地购置面积14,917万平方米，同比下降6.1%。9月末，全国商品房待售面积69,612万平方米，比6月末减少1,804万平方米。前三季度，房地产开发企业到位资金104,711亿元，同比增长15.5%。

四、市场销售稳中有升，消费升级类商品增长较快 前三季度，社会消费品零售总额238,482亿元，同比名义增长10.4%（扣除价格因素实际增长9.8%），增速比上半年加快0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额108,344亿元，增长7.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额204,940亿元，同比增长10.3%，乡村消费品零售额33,542亿元，增长10.9%。按消费类型分，餐饮收入25,614亿元，同比增长11.0%，商品零售212,868亿元，增长10.3%，其中限额以上单位商品零售101,785亿元，增长7.9%。通讯和居住类商品增长较快，通讯器材增长12.7%，家具增长13.9%，建筑及装潢材料增长15.4%。9月份，社会消费品零售总额同比名义增长10.7%（扣除价格因素实际增长9.6%），比上月加快0.1个百分点，环比增长0.85%。 前三季度，全国网上零售额34,651亿元，同比增长26.1%。其中，实物商品网上零售额27,950亿元，增长25.1%，占社会消费品零售总额的比重为11.7%。

五、进出口降幅收窄，一般贸易比重上升 前三季度，进出口总额175,318亿元，同比下降1.9%，降幅比上半年收窄1.7个百分点；其中，出口100,585亿元，下降1.6%，收窄1.1个百分点；进口74733亿元，下降2.3%，收窄2.4个百分点。进出口相抵，顺差25,852亿元。9月份，进出口总额21,679亿元，同比下降2.4%；其中，出口12,231亿元，下降5.6%；进口9,448亿元，增长2.2%。贸易结构优化。前三季度，一般贸易进出口占进出口总额的比重为56%，比上年同期提高1.1个百分点；机电产品出口占出口总额的57%，为出口主力；民营企业出口增长2.3%，占出口总额的46.5%，继续保持出口份额首位。对一带一路部分沿线国家出口增长，前三季度对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度出口分别增长14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。部分大宗商品进口量保持增长，前三季度进口铁矿石7.63亿吨，增长9.1%；原油2.84亿吨，增长14%；煤1.8亿吨，增长15.2%；铜379万吨，增长11.8%。

六、居民消费价格涨势温和，工业生产者出厂价格同比由负转正 前三季度，居民消费价格同比上涨2.0%，涨幅比上半年回落0.1个百分点。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.8%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨4.1%，衣着上涨1.5%，居住上涨1.5%，生活用品及服务上涨0.5%，交通和通信下降1.8%，教育文化和娱乐上涨1.4%，医疗保健上涨3.6%，其他用品和服务上涨2.4%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉价格上涨21.2%，鲜菜价格上涨12.3%。9月份，居民消费价格同比上涨1.9%，环比上涨0.7%。前三季度，工业生产者出厂价格同比下降2.9%，降幅比上半年收窄1.0个百分点；9月份同比上涨0.1%，结束了同比连续54个月下降的态势，环比上涨0.5%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降3.8%，9月份同比下降0.6%，环比上涨0.4%。 七、居民收入稳定增长，城乡差距继续缩小 前三季度，全国居民人均可支配收入17,735元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入25,337元，同比名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入8,998元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.5%。城乡居民人均收入倍差为2.82，比上年同期缩小0.01。全国居民人均可支配收入中位数15,626元，同比名义增长8.1%。三季度末，农村外出务工劳动力总量17,649万人，同比增加95万人，增长0.5%。三季度，农村外出务工劳动力月均收入3,232元，同比增长5.9%。 八、供给侧结构性改革取得积极进展，发展的质量效益稳步提升 “三去一降一补”取得实效。前三季度，原煤产量同比下降10.5%。工业企业和商品房库存持续减少。8月末，规模以上工业企业产成品存货同比下降1.6%，自4月份以来连续5个月同比下降。商品房待售面积自3月份以来连续7个月减少。工业企业资产负债率及成本均有所下降。8月末，规模以上工业企业资产负债率为56.4%，比上年同期下降0.6个百分点；1-8月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本比上年同期减少0.17元。前三季度，生态保护和环境治理业、水利管理业、农林牧渔业投资同比分别增长43.4%、20.5%和20.1%，分别快于全部投资35.2、12.3和11.9个百分点。 产业结构持续升级。前三季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.8%，比上年同期提高1.6个百分点，高于第二产业13.3个百分点。需求结构继续改善。前三季度，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为71.0%，比上年同期提高13.3个百分点。新经济快速成长。前三季度，战略性新兴产业同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点。节能降耗成效突出。前三季度，单位国内生产总值能耗同比下降5.2%，水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费占比为19.3%，比上年同期提高1.7个百分点。 总的来看，在适度扩大总需求和供给侧结构性改革政策措施、引导良好发展预期的综合作用下，前三季度国民经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势。但也要看到我国经济仍处在转型升级、动能转换的关键阶段，国内因素和国际因素相互影响，不稳定不确定因素仍然较多，经济持续发展的基础尚不牢固。下阶段，要按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持以新发展理念引领新常态，继续坚定不移地推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，狠抓政策落实改革落地，努力巩固壮大积极变化，确保实现全年预期目标。（完）

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