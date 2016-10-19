台湾债市：五年券殖利率走跌因停损暂缓，惟买盘观望交投偏冷

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北10月19日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周三早盘走低；交易员指出，随着短线停损暂告一段落，且有来自银行的零星买盘进场，加上美债殖利率走低，早盘台债殖利率止弹下跌，惟交投略偏冷。
他们表示，昨日台债殖利率出现今年以来罕见恐慌性停损，加上买盘大都呈观望、挂单松散，致殖利率一路狂弹；而随短线停损暂趋和缓，早盘殖利率跟着反转走跌，料短线仍有机会往上再测一次高点，短线观察重点则在大型银行买盘何时转趋积极。
〞弹到这里价值已经浮现，这边去拿风险非常小啦，我们不管怎样，点到就接，先拿一点，往上慢慢拿。〞一位大型银行交易员说。
他并称，短线殖利率即使再度弹升空间亦有限，此时进场承接风险应不大，〞10年券在0.85%以上就是好的买点啊，更何况是0.9%以上，我们就是设一个点分批、逐步买进，越是往上就越积极，万一多单进场，到时殖利率一天就可能下来7到8BP。〞
另一大型银行交易员则称，昨天台债上演今年以来罕见恐慌性停损，而买盘则一路往后退，致殖利率狂飙，〞因为量很小，想停损也停不掉，预估高点还会再去测，因为这波还没有完全反应停损，接下来就看实质买盘什么时候进场了，大家都在等大型银行的救世主出来。〞
他们指出，目前除观察停损何时结束及大型银行买盘什么时侯愿意进场大买外，倘若美债殖利率走低，台债信心有望增强，且有望出现转折。
指标10年期美债 尾盘价格上涨4/32，收益率报1.750%，下跌1.6个基点，距离周一触及的四个月高位1.841%不远。
本地时间11:06，五年券105/13 殖利率下跌1.53基点至0.6277%，成交66亿台币。
在10年券105/11 方面，殖利率下跌2.50基点至0.8750%，成交7.5亿台币；而台股加权指数 则涨0.73%。
交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.62-0.65%；105/11殖利率区间在0.87-0.91%。
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