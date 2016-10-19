中国经济：发改委批复新建连云港至徐州铁路等两项目，总投资333亿元

路透北京10月19日 - 中国国家发展和改革委员会批复新建连云港至徐州铁路以及内蒙古海拉尔至满洲里公路两项目，前者投资为281.7亿元人民币，后者约51.4亿元，合计总投资达333.1亿元。

刊登在发改委网站的公告称，连云港至徐州铁路自既有陇海铁路连云港站引出，经连云港市东海县，徐州市新沂市、邳州市，按预留线位接入徐州枢纽后马庄站，正线长约180.4公里。全线共设六座车站，其中在建车站一座，新建车站两座。

该项目总投资281.7亿元，其中工程投资255.8亿元，动车组购置费25.9亿元。资金来源包括陇海线既有邳州站客运设施搬迁工程投资约1.5亿元，由邳州市政府承担（不计入地方股份）。

项目其余280.2亿元投资，资本金占50%，约140.1亿元。江苏省承担部分工程投资以及境内段征地拆迁工作和费用。征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经股东各方认可后计入项目省方股份。江苏省出资98.1亿元，其余资本金42亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

出资各方按《公司法》组建规范的合资铁路公司，负责工程建设和经营管理。建设工期3.5年。

内蒙古自治区海拉尔至满洲里公路主线起自海拉尔北互通，接已建的绥芬河至满洲里高速公路牙克石至海拉尔段，经巴彦库仁、呼和诺尔、西乌珠尔、扎赉诺尔，止于满洲里新公路口岸，接已建的口岸公路，全长约188.9公里（其中新建23.1公里、改建165.8公里）。

项目估算总投资约51.4亿元（静态投资约48.9亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）11.16亿元，内蒙古自治区安排重点公路建设资金6.83亿元，共计约17.99亿元作为项目资本金，占总投资的35%，其余资金利用国内银行贷款解决。（完）