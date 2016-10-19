中国汇市：人民币早盘放量微跌，三季度经济数据对汇市影响有限

* 人民币早盘放量微跌，持稳于6.74元关口

* 客盘仍略偏购汇，大行适度提供美元流动性

* 三季度经济数据对汇市影响有限

* 短期汇价续跌空间料有限

路透上海10月19日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌，盘中短暂跌破6.74元关口，中间价亦小幅下跌。交易员称，随着美元指数高位震荡，中间价跌势略有趋缓，但客盘仍略偏购汇，大行在整数关口附近适度提供美元流动性，以满足市场需求，短期汇价续跌空间料有限。

他们也指出，中国最新公布的三季度经济数据基本符合预期，对外汇市场直接影响有限，而中国经济运行整体平稳，料在中期内为人民币提供支撑，短期则仍看美元指数表现。

“这几天客盘还是蛮多的，需要大行稍微堵一下，把（贬值）速度控制一下，接下来还得看美元，如果美指不创新高，人民币也差不多了估计。”一中资行交易员称。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.7394元,上日收报6.7393元，夜盘终报6.7418元。今日人民币兑美元中间价 报6.7326元，上日中间价为6.7303元。人民币兑美元即期成交额 为132.67亿美元，上日半日为116.36亿美元。

中国三季度国内生产总值（GDP） 同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值，数据对市场影响有限。分析师认为，四季度经济仍以平稳为主，未来货币政策将保持稳健，降准降息可能性均有限。

全球汇市方面，美元指数周三自七个月高位回落，此前美国消费者物价指数(CPI)显示核心通胀略为减弱，促使市场缩减美联储12月升息的押注。美国联邦基金利率期货<0#FF:> 走势显示，美联储采取行动的可能性为65%，低于此前的70%。

美国财政部数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.909元, 上日尾盘为6.9013元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7448元, 上一交易日尾盘报6.7422元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7396，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4063、6.4913和8.2824。