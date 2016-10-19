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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 12:09 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场窄幅交投，看多情绪消散

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    * 亚洲市场交易区间狭窄，亚洲市场投资人风险偏好温和，中国数据
接近预期
    * 欧元/英镑开跌1.1%；投资立场从正面转为中性
    * 5日和10日移动均线最新出现空头交叉，若收在20日移动均线水准0
.8116之下将是看跌信号
    * 纽约时段低位0.8915以及伦敦早盘高位0.9007分别为首道支撑/阻
力位
    * 图表 reut.rs/2ejcZcF(完)
    
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 王琛；审校 徐文焰)

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