《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲市场窄幅交投，看多情绪消散

0341GMT * 亚洲市场交易区间狭窄，亚洲市场投资人风险偏好温和，中国数据 接近预期 * 欧元/英镑开跌1.1%；投资立场从正面转为中性 * 5日和10日移动均线最新出现空头交叉，若收在20日移动均线水准0 .8116之下将是看跌信号 * 纽约时段低位0.8915以及伦敦早盘高位0.9007分别为首道支撑/阻 力位 * 图表 reut.rs/2ejcZcF(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王琛；审校 徐文焰)