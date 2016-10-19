中国债市动态：现券期货均小幅向暖，数据影响不大配置力量仍强

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京10月19日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。交易员称，今日公布的中国三季度经济数据大致符合预期，市场反应平稳；但资金面转松，加之配置力量依然较强，市场情绪好转。
北京一银行交易员称，“GDP出来后（收益率）有点想下的意思，但没下多少，到现在也就下了一个点都不到，数据也比较符合预期。”
中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP） 同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。
他并表示，昨日MLF（中期借贷便利）超额续做，加之今天公开市场净投放，资金转松后，感觉收益率短期浮现下行势头；但长期来看下行空间并不大，主要受制于货币政策。
中国央行周二对20家金融机构开展MLF操作共4,620亿元人民币，远超当日1,320亿元的到期量。 公开市场今日共进行1,500亿元逆回购，重现逆回购三期限操作，包含七天期650亿元，14天500亿元，28天350亿元，单日净投放400亿元。
对于五年国债招标结果，华南一基金交易员称，“总体来看还是钱多，感觉市场都已经无视利空了，大行、大基金这几天都有配置，（收益率）上不去。交易盘也很累，赚不到大钱。”
业内人士稍早透露，中国财政部上午招标的五年期固息国债，中标利率2.39%，低于此前2.42%的预测均值；边际中标利率2.42%，投标倍数3.33倍。
上述基金交易员并提到，这段时间境外机构一直在增持中短期限的国债和金融债，外资行很多都在代客收，国内某大行也收了非常大量的五年期国债。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0790%/3.0750%，上日尾盘为3.0820%/3.0805%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.880元，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1612 收报101.540元，较上日结算价涨0.07%。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583