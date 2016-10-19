中国债市动态：现券期货均小幅向暖，数据影响不大配置力量仍强

路透北京10月19日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。交易员称，今日公布的中国三季度经济数据大致符合预期，市场反应平稳；但资金面转松，加之配置力量依然较强，市场情绪好转。

北京一银行交易员称，“GDP出来后（收益率）有点想下的意思，但没下多少，到现在也就下了一个点都不到，数据也比较符合预期。”

中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP） 同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。

他并表示，昨日MLF（中期借贷便利）超额续做，加之今天公开市场净投放，资金转松后，感觉收益率短期浮现下行势头；但长期来看下行空间并不大，主要受制于货币政策。

中国央行周二对20家金融机构开展MLF操作共4,620亿元人民币，远超当日1,320亿元的到期量。 公开市场今日共进行1,500亿元逆回购，重现逆回购三期限操作，包含七天期650亿元，14天500亿元，28天350亿元，单日净投放400亿元。

对于五年国债招标结果，华南一基金交易员称，“总体来看还是钱多，感觉市场都已经无视利空了，大行、大基金这几天都有配置，（收益率）上不去。交易盘也很累，赚不到大钱。”

业内人士稍早透露，中国财政部上午招标的五年期固息国债，中标利率2.39%，低于此前2.42%的预测均值；边际中标利率2.42%，投标倍数3.33倍。

上述基金交易员并提到，这段时间境外机构一直在增持中短期限的国债和金融债，外资行很多都在代客收，国内某大行也收了非常大量的五年期国债。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0790%/3.0750%，上日尾盘为3.0820%/3.0805%。