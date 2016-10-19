中国货币市场：回购利率小跌但资金紧势未缓，MLF超额续作助益有限

路透上海10月19日 - 中国银行间市场周三回购利率小幅走跌，但资金面紧张势头未缓 。交易员称，央行MLF超额续作但场内资金拆借难度改善有限，因央行公开市场到期量偏多 ，同时9月末外汇占款降幅扩大，均对流动性形成一定抽离对冲。 他们并表示，10月缴税扰动因素仍不能忽视，下周还将有MLF到期，短期市场需求仍旺 盛，若央行未来资金投放有限，资金面仍将面临一定压力。 “还是紧啊，到现在都没平头寸，MLF续了很多，但是总量感觉还是不够啊，”上海一 银行交易员表示，大行融出的量也很少，主要还是因为外汇占款下降很多也有抽离吧。 他并称，MLF虽然续作量比到期量大，对冲了外汇占款和到期量，也没多余资金投放， 而下周还有逾千亿的到期量，同时缴税也将逐步开始，短期资金还是远远不能满足需求。 中国央行周二对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币,操作 量远超当日1,320亿元的到期量。业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模 较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；近几个月外汇占款 下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。 9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8 月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。 上述交易员并表示，按照目前的资金状况，估计接下来机构会加大逆回购需求的申报， 今天三个期限也都开始操作，不排除未来逆回购操作量加大的可能。 “非银机构价格贵一点的话，也好借，”上海另一银行交易员表示，大家需求还是集中 在隔夜，而长期资金成交量少，价格容易被几笔成交带动，现在就是看看下午会不会稍微好 转一点。 央行公开市场今日将共进行1,500亿元逆回购操作，包含七天期650亿元，14天500亿元 ，28天350亿元，单日净投放400亿元。其中28天期逆回购为9月30日之后首次操作。公开市 场重现逆回购三期限操作；据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中上周四(13日)到 期2,595亿元，周二(18日)到期1,320亿元，下周二(25日)到期1,660亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2430 2.2474 -0.44 七天 2.4232 2.4526 -2.94 14天 2.9650 3.0336 -6.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9750 2.6050 +37.00 七天 2.6900 2.7000 -1.00 14天 2.8300 2.7100 +12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.2500 +0.00 七天 2.7500 2.5000 +25.00 14天 3.1000 3.0700 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.1960 2.1730 +2.30 七天 2.3900 2.3810 +0.90 三个月 2.8040 2.8040 +0.00 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 吴云凌)