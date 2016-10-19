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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 12:18 BJT

路透基点：台湾三圆建设委托银行办理44.89亿台币项目融资

路透香港10月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，三圆建设已委托台湾土地银行负责办理44.89亿台币(1.42亿美元)五年期项目融资事宜。

消息人士称，该交易预计在11月进入一般分销阶段。

所筹资金将用于扩大业务以及充作营运资金。

借款方上一次涉足贷款市场是在8月筹办19亿台币三年期贷款，牵头行兼簿记行为台新国际商业银行。

三圆建设成立于1979年，是一家台湾上市公司，原名福纤实业股份有限公司，后于2008年更名为三圆建设。该公司在台湾和大陆从事建筑、开发和租赁业务。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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