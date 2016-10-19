路透基点：台湾三圆建设委托银行办理44.89亿台币项目融资

借款方上一次涉足贷款市场是在8月筹办19亿台币三年期贷款，牵头行兼簿记行为台新国际商业银行。

三圆建设成立于1979年，是一家台湾上市公司，原名福纤实业股份有限公司，后于2008年更名为三圆建设。该公司在台湾和大陆从事建筑、开发和租赁业务。(完)