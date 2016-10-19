修正-《全球汇市》美元脱离七个月高位，澳元缩减涨幅

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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但一些交易员担心，欧洲央行总裁德拉吉可能采取鸽派立场，以抵消最近有关欧洲央行 考虑缩减资产购买计划的传言。 英镑兑美元 下滑0.1%报1.2287美元，守住上日录得的多数涨幅。周二英镑涨0. 95%，创六周来最大单日涨幅。 英镑空头回补被触发。之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议 “很可能”须获 得议会的批准，另外，英国通胀数据强于预期。 投资者基本认为，整体而言，英国议员对硬脱欧的支持力度不及首相特雷莎梅及其指定 负责退欧协商的部长们。 美元兑日圆 回落0.1%报103.80日圆。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0981 1.0978 +0.03 +1.11 1.0860 美元/日圆 103.81 103.85 -0.04 -13.71 120.30 欧元/日圆 113.98 114.03 -0.04 -12.64 130.47 美元/瑞郎 0.9892 0.9893 -0.01 -1.26 1.0018 英镑/美元 1.2279 1.2296 -0.14 -16.68 1.4738 美元/加元 1.3107 1.3107 +0.00 -5.29 1.3839 美元/离岸人民币 6.7437 6.7421 +0.02 +2.68 6.5680 澳元/美元 0.7665 0.7662 +0.04 +5.36 0.7275 新西兰元/美元 0.7208 0.7187 +0.29 +5.61 0.6825 澳元/日圆 79.610 79.570 +0.05 -9.14 87.620 新西兰元/日圆 74.840 74.650 +0.25 -8.71 81.980 英镑/日圆 127.51 127.70 -0.15 -28.05 177.22 澳元/新西兰元 1.0632 1.0649 -0.16 -0.30 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/戴素萍/王琛/孙茉莉/李爽 审校 白云/王颖/张荻/王丽鑫/杜明霞)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583