修正-《全球汇市》美元脱离七个月高位，澳元缩减涨幅

但一些交易员担心，欧洲央行总裁德拉吉可能采取鸽派立场，以抵消最近有关欧洲央行 考虑缩减资产购买计划的传言。 英镑兑美元 下滑0.1%报1.2287美元，守住上日录得的多数涨幅。周二英镑涨0. 95%，创六周来最大单日涨幅。 英镑空头回补被触发。之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议 “很可能”须获 得议会的批准，另外，英国通胀数据强于预期。 投资者基本认为，整体而言，英国议员对硬脱欧的支持力度不及首相特雷莎梅及其指定 负责退欧协商的部长们。 美元兑日圆 回落0.1%报103.80日圆。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0981 1.0978 +0.03 +1.11 1.0860 美元/日圆 103.81 103.85 -0.04 -13.71 120.30 欧元/日圆 113.98 114.03 -0.04 -12.64 130.47 美元/瑞郎 0.9892 0.9893 -0.01 -1.26 1.0018 英镑/美元 1.2279 1.2296 -0.14 -16.68 1.4738 美元/加元 1.3107 1.3107 +0.00 -5.29 1.3839 美元/离岸人民币 6.7437 6.7421 +0.02 +2.68 6.5680 澳元/美元 0.7665 0.7662 +0.04 +5.36 0.7275 新西兰元/美元 0.7208 0.7187 +0.29 +5.61 0.6825 澳元/日圆 79.610 79.570 +0.05 -9.14 87.620 新西兰元/日圆 74.840 74.650 +0.25 -8.71 81.980 英镑/日圆 127.51 127.70 -0.15 -28.05 177.22 澳元/新西兰元 1.0632 1.0649 -0.16 -0.30 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/戴素萍/王琛/孙茉莉/李爽 审校 白云/王颖/张荻/王丽鑫/杜明霞)