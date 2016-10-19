版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 13:03 BJT

修正-《全球汇市》美元脱离七个月高位，澳元缩减涨幅

但一些交易员担心，欧洲央行总裁德拉吉可能采取鸽派立场，以抵消最近有关欧洲央行
考虑缩减资产购买计划的传言。
    
    英镑兑美元 下滑0.1%报1.2287美元，守住上日录得的多数涨幅。周二英镑涨0.
95%，创六周来最大单日涨幅。
    
    英镑空头回补被触发。之前一位代表英国政府的律师表示，退欧协议 “很可能”须获
得议会的批准，另外，英国通胀数据强于预期。

    投资者基本认为，整体而言，英国议员对硬脱欧的支持力度不及首相特雷莎梅及其指定
负责退欧协商的部长们。
    
    美元兑日圆 回落0.1%报103.80日圆。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0981  1.0978  +0.03  +1.11  1.0860
    美元/日圆            103.81  103.85  -0.04 -13.71  120.30
    欧元/日圆         113.98  114.03  -0.04 -12.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9892  0.9893  -0.01  -1.26  1.0018
    英镑/美元            1.2279  1.2296  -0.14 -16.68  1.4738
    美元/加元            1.3107  1.3107  +0.00  -5.29  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7437  6.7421  +0.02  +2.68  6.5680
    澳元/美元            0.7665  0.7662  +0.04  +5.36  0.7275
    新西兰元/美元        0.7208  0.7187  +0.29  +5.61  0.6825
    澳元/日圆         79.610  79.570  +0.05  -9.14  87.620
    新西兰元/日圆     74.840  74.650  +0.25  -8.71  81.980
    英镑/日圆         127.51  127.70  -0.15 -28.05  177.22
    澳元/新西兰元     1.0632  1.0649  -0.16  -0.30  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 郑茵/戴素萍/王琛/孙茉莉/李爽  审校 白云/王颖/张荻/王丽鑫/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐