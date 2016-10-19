澳新汇市：中国数据公布后澳元企稳，新西兰元上涨

“我认为一旦人们完全消化了上述数据的影响，我们会认为中国经济正很好地从新兴经济国家转型为发达国家。这在一定程度上利好澳洲。”

中国是澳洲的最大单一出口市场，也是资源价格的主要驱动因素。

中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值，这缓解了那些在今年稍早担心中国经济会硬着陆的投资者的担忧。

另外，美国隔夜公布的数据未能支持美元。数据显示，核心消费者物价指数(CPI)升幅放缓，略微降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月升息的可能性。

新西兰元兑美元 涨0.4%，为连续第四日上涨，受周二强于预期的通胀数据和全球奶制品价格上涨提振。

虽然经济学家仍预计新西兰下月将降息25个基点，但在一系列向好的经济数据公布后，市场认为该国进一步放松政策的可能性下降。(完)

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