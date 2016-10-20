重温稿-《台湾新债预测》五年公债105/13期得标利率料在0.615-0.640%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
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* 标售标的：五年公债105/13
* 标售时间：周四(20日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：0.615-0.640%
* 受访机构：10家
路透台北10月19日 - 台湾央行周四将代财政部标售五年期公债105/13期 。路透调查显示，本期五年公债得标利率料在0.615-0.640%。
路透周三采访10家金融机构，包括四家大型银行、三家证券商、两家大型票券公司及一家大型寿险公司，预估区间中值在0.615-0.640%，大区间落在0.60-0.65%。
周四央行代财政部标售的105/13期公债，金额预定300亿台币；将于10月25日(二)发行。此期公债发行前交易殖利率落在0.5550-0.6443%。前一期五年公债105/08增额发行券，得标利率在0.510%。
以下为交易员观点整理：
--目前市场气氛仍偏空，预估殖利率有机会将往上走，这期五年券殖利率应有机会看到0.64%；预估0.65%以上财政部即出手截标。
--这两天台债殖利率大幅弹升，银行、票券商、证券商及部分大型寿险公司都有兴趣，但大家对利率应有所坚持，不致大幅压低利率抢标；但太高又怕拿不到，只好往下靠。
--近期短期利率无大变化，国库借款利率亦未飙升，五年券殖利率估就在0.62-0.63%之间。
--市场资金依旧相当宽松，各大银行手中均有巨额低度利用资金，银行虽不致大幅压低利率抢标，但国库也不需要用太高的利率发债筹措资金。
--五年券殖利率在0.64%应是国库署可以容受的上限。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 0.61 0.64
大型银行二 0.62 0.63
大型银行三 0.62 0.63
大型银行四 0.62 0.64
证券商一 0.61 0.63
证券商二 0.62 0.64
证券商三 0.63 0.65
大型票券商一 0.60 0.64
大型票券商二 0.60 0.63
大型寿险公司 0.60 0.63
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中 值 0.615 0.64 (完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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