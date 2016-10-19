台湾股市：台指期拉高结算及跟随亚股收涨，后续观察外资动向

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北10月19日 - 台湾股市周三收涨。分析师指出，今天是台指期结算，加上亚洲股市普遍走涨，尾盘外资拉高结算；短线观察重点在外资动向及台币汇率走势。
台湾加权股价指数 收涨0.67%,至9,283.99点；今日成交初值 为721.13亿台币，上交易日修正后为641.38亿。
〞指数拉高结算、KD交叉往上，股价在所有均线之上，加上今天台币走升，短线有利多方。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。
他并称，因今天是台指期结算，尾盘外资拉高结算，短线观察重点在外资于期货市场是否转仓，倘若没有明显的转仓动作，指数可望维持高档震荡走势；反之即表示今天只是纯粹结算效应。
凯基投顾一不愿具名分析师说，指盘收高除外资在期货市场多单达8.2万口，尾盘拉高结算外，另一因素是反应美国通膨升温，今天上涨的类股集中在原物料类股，包括塑化类股、纺织股及水泥等占权值较大的个股。
他说，过去两个月台股指数不脱高档整理，惟指数在9,300点即面临较大压力，料短线除非成交量扩增至800-900亿台币，否则9,300点即拉回；短线支撑则在今天的低点9,220点附近。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,220-9,320点间。
本地时间14:04，亚洲主要股市小涨小跌，港股和陆股小跌，日、韩股市则小涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.38%。(完)
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