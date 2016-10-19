台湾股市：台指期拉高结算及跟随亚股收涨，后续观察外资动向

路透台北10月19日 - 台湾股市周三收涨。分析师指出，今天是台指期结算，加上亚洲股市普遍走涨，尾盘外资拉高结算；短线观察重点在外资动向及台币汇率走势。

台湾加权股价指数 收涨0.67%,至9,283.99点；今日成交初值 为721.13亿台币，上交易日修正后为641.38亿。

〞指数拉高结算、KD交叉往上，股价在所有均线之上，加上今天台币走升，短线有利多方。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他并称，因今天是台指期结算，尾盘外资拉高结算，短线观察重点在外资于期货市场是否转仓，倘若没有明显的转仓动作，指数可望维持高档震荡走势；反之即表示今天只是纯粹结算效应。

凯基投顾一不愿具名分析师说，指盘收高除外资在期货市场多单达8.2万口，尾盘拉高结算外，另一因素是反应美国通膨升温，今天上涨的类股集中在原物料类股，包括塑化类股、纺织股及水泥等占权值较大的个股。

他说，过去两个月台股指数不脱高档整理，惟指数在9,300点即面临较大压力，料短线除非成交量扩增至800-900亿台币，否则9,300点即拉回；短线支撑则在今天的低点9,220点附近。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,220-9,320点间。