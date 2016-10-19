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货币新闻 | 2016年 10月 19日 星期三 13:45 BJT

欧股业绩：ASML第三季净利增23%，料第四季营收在17-18亿欧元

路透阿姆斯特丹10月18日 - 荷兰芯片设备制造商ASML 周三公布第三季度获利增长23%，不及分析师预估。ASML是英特尔 和三星电子 的供应商。

今年7-9月，该公司净利达到3.96亿欧元(4.3465亿美元)，上年同期为3.22亿欧元。路透调查中17名分析师的平均预估为4.1亿欧元。

公司执行长Peter Wennink表示，获利不及预估，是因为计入了ASML一架新机器的业绩，该机器成本1亿欧元，但利润率较低。

ASML还预计第四季营收介于17-18亿欧元。(完) (编译 王颖；审校 于春红)

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