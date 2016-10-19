欧股业绩：ASML第三季净利增23%，料第四季营收在17-18亿欧元

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透阿姆斯特丹10月18日 - 荷兰芯片设备制造商ASML 周三公布第三季度获利增长23%，不及分析师预估。ASML是英特尔 和三星电子 的供应商。
今年7-9月，该公司净利达到3.96亿欧元(4.3465亿美元)，上年同期为3.22亿欧元。路透调查中17名分析师的平均预估为4.1亿欧元。
公司执行长Peter Wennink表示，获利不及预估，是因为计入了ASML一架新机器的业绩，该机器成本1亿欧元，但利润率较低。
ASML还预计第四季营收介于17-18亿欧元。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。