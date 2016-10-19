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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 13:45 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元下跌，中国第三季GDP平稳增长符合预期

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* 新西兰元/美元涨0.24%，英镑/美元跌0.14%，美元/日圆跌0.05%，澳元/美元涨0.08%

* 美元/韩元跌0.46%，美元/马币跌0.38%，美元/印尼卢比跌0.15%，美元/坡元涨0.1%

* 日经指数涨0.19%，中国沪综指涨0.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.89%，美国指标公债收益率报1.747%

* 中国经济“稳”字当头，惟房地产掣肘明年政策需未雨绸缪

* 中国1-9月固定资产投资42.69万亿元，同比增长8.2%--国家统计局

(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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