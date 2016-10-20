专栏节选：汇市风云再起--从彭总裁的三个警讯谈起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月20日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台湾央行总裁彭淮南提出全球三大经济隐忧：美国升息、英国脱欧、中国经济转型；而全球未来金融市场的脉动，就藏在这三个国家的汇市波动之中。

九月二十八日，中央银行总裁彭淮南到立法院财委会业务报告，他在书面报告中特别指出，二○一七年国内经济成长率可能略高于今年，但仍无法明显复苏；主要是明年不确定因素尚多，经济成长恐难明显提升。这其中，彭总裁提到全球经济面临三大隐忧，次日成为全国经济性报纸的头条新闻。

彭总裁揭示的全球三大经济隐忧，一是美国联准会（Fed）升息预期升高；二是英国公投脱欧的后续进程，若谈判不顺利，全球经济将大幅下滑；三是中国经济结构的转型，包括由「投资、外需」，转型为「消费、内需」成长趋缓，还有外溢效应将透过生产链等管道影响他国，亚洲所受的冲击尤大。

彭总裁的谈话，大致清楚勾勒了全球经济的主要方向。其实从金融海啸以来，全球经济每年都有黑天鹅盘旋在上空，像一五年十二月，先是美国第一次升息效应，其后日本加入负利率，然后英国脱欧，都造成全球金融市场的惊恐。现在大家开始注视一七年世界经济，彭总裁帮忙大家理出了三个重点。

在彭总裁示警之后，汇市风云再起，带出了美元、英镑、人民币的变动内涵。其中美元又居核心位置，并牵动亚洲货币，最近变动最大的是菲律宾披索、泰国泰铢，其次是澳币、纽币；英镑冲击欧元及其他没有加入欧元的欧洲货币，再加上人民币。

**美元走强，升息预期带动走势**

十月以来，全球货币都在反映联准会升息的事，上一次美国联准会的联邦公开市场理事会（FOMC）议息大会，以七比三否决了升息决策，但鹰派声音加大。市场强烈预期九月不升息，十一月正值美国总统大选，升息机率大约一成多，而十二月升息机率却拉高到六成以上。

于是原本徘徊在九十三至九十四点之间的美元指数，开始向上拉升，美元指数先攻过九十六．四五点的年线压力，一路拉高到九十八．一六九点。美元走强，压低了原物料、黄金等价格，但石油因为俄罗斯、沙乌地阿拉伯减产，站上五十美元以上。这一个月来，美元成了全球最强势的货币，美元相对全球其他货币都升值。

其中，最可怕的是，英镑兑美元出现大跳水的走势，英镑在十月七日突然崩跌，七日上午，伦敦《金融时报》网站刊登法国总统欧兰德谈论英国脱欧的新闻，汇市盘中下杀到一．一八四一美元兑换一英镑，最后再拉回到一．二四美元左右。有人认为这是英镑期货停损的卖盘，也有人认为这是程式交易造成的；但英镑经过这番折腾，市场信心进一步动摇。

**英镑看空，脱欧进程恐伤汇率**

在十月的第二周，很多预测英镑的机构几乎一面倒看空，比较具代表性的，如汇丰控股外汇研究部门全球主管David Bloom预测，英镑到明年底跌至一．一；花旗集团下看一．○五；中银香港首席经济学家鄂志寰认为，英镑短线会在一．二五左右浮沉，但英国若与欧盟谈判出现争执，英镑会持续下探新低点。

从英国脱欧公投以来，英镑成了全球最弱势的货币，到十月十七日为止，一年来英镑跌幅高达二一．○五％，这次英镑巨挫，创下英国攻打福克兰群岛以来的三十一年最低价。

英镑的贬值也不全然都是坏事，首先是英国股市在脱欧公投之后，在信心受挫下一度面临六千点保卫战，这几个月来，英国企业受益于英镑贬值，业绩普遍出现大幅成长，英国伦敦金融时报指数一度创下七一二九．八三的高点，英国股市一年来回报率达一一．三％，在欧洲股市中呈现一枝独秀。

这其中最具代表性的是联合利华（Unilever），在英国公投脱欧后，联合利华股价上扬超过一三％，今年以来大涨二三％。联合利华是英国最大民生必需品供应商，受惠观光客大增，买气增加，下半年业绩可望大幅成长，股价也跟着节节上扬。英镑创下三十一年新低，最显着的效应是，大批观光客到英国观光购物，这种情况与日圆在两年前急贬到一二五．八四兑一美元，大批外国观光客涌向日本，完全是相同的效应。

不过，英国启动脱欧进程，英国总体经济恐怕会受到更严厉的冲击，尽管英镑贬值有利于英国出口、观光旅游及消费；但英镑贬值让在英国投资或置产的企业及投资人遭到重伤害，像这些年大举投资英国的李嘉诚，及总部设在英国的汇丰控股，未来仍将面临沉重的考验。

英镑百年来是一个漫长的贬值过程，在十九世纪，一英镑可换十美元；到了第一次世界大战，一英镑只能兑换五美元；到了金本位取消，英镑剩下四美元；二次大战英镑再贬到二．四美元；未来英镑兑美元会不会跌到一比一的水平，值得拭目以待。这与英国脱欧后的谈判有关，而英镑与欧元走势则又影响美元指数，假如英镑与欧元持续探底，那么美元指数冲过一○○点关卡的可能性就大增；接下来就看亚币贬值了。

**人民币续软，一年资金外流近一兆美元**

美元转强，亚洲货币最近出现明显贬值，最具代表性的是菲律宾披索、泰国泰铢以及中国人民币。

今年以来，披索兑美元剧贬了两成。在一九九七年亚洲金融风暴袭来时，披索从二十六．八左右，急贬到五十八．五兑一美元。这些年菲律宾股市成长表现亮眼，二○○八年以来，菲国股市从一六八五点飙升到八千点以上，菲国首季国内生产毛额（GDP）六．八％，第二季也有七％，GDP表现超越中国，从一五年第三季起，菲律宾每季GDP都超过六％，这么亮眼的基本面，最近菲国股市急挫近千点，披索大跌两成，这恐怕与菲国新总统杜特蒂上台后改变地缘战略有关。

杜特蒂上台后，口无遮拦狠批美国总统欧巴马，加上突然取消美菲联合军演，杜特蒂激怒美国，公开向中国示好，这对南海情势投下很大变数，美国在进驻苏比克湾后，在经济上大力加持菲律宾，如今若情势出现变化，菲股急跌，菲律宾披索大贬，这恐怕是菲国经济剧变的一个重大讯号。

亚洲另一个重贬的货币是泰铢，这次泰铢在泰王骤逝后，一度贬值到三十五．八九兑一美元，泰国股市也从一五五八．三二点跌到一三四二．一点，不过这属短期心理因素。泰国是东协仅次于印尼的第二大经济体，二○一四年军政府上台后，政府已转向基础建设驱动的成长模式，只是泰国对观光特别倚重，泰王去世，国殇长达一年，这对泰国经济难免会造成冲击，泰铢短期弱势恐怕不会改变。

其实彭总裁提到的中国经济结构调整，亚币的枢纽是人民币，今年人民币的弱势应该是全世界的焦点。人民币在十月一日中国国庆这一天，正式加入国际货币基金（IMF）的特别提款权（SDR）一篮子货币，根据IMF公布的分配方案，人民币「入篮」后，SDR权重将调整为美元占四一．七三％、欧元占三○．九三％、人民币一○．九二％、日圆八．三三％、英镑八．○九％，人民币超越日圆、英镑，成为全球第三大储备货币。

不过，人民币入篮并未使人民币转为强势，今年的状况与去年八一一新汇改后，人民币突然出现一波贬值走势，相似于这次人民币加入SDR，人民币反而创了六．七三七九的六年新低，人民币今年以来贬值三．四六％，两年来贬值一七％。照理说，人民币加入SDR，而此地位类似于信用评等，将增加在金融交易及投资活动中的使用，全球官方机构也将增加对人民币资产的配置。

根据中国债券资讯网公布，截至八月底止，境外机构持有人民币国债规模为三四四九．三五亿元，创下有统计资料以来的新高。预计到二○年，人民币作为全球储备的比重可能达七．八％，相对应五．七兆元人民币的资产需求，这是人民币长线的最大优势。

不过中国必须面临两项立即的考验，一是中国经济调结构。中国九月出口出现进一步恶化迹象，今年九月中国出口以美元计价衰退一○％，这比市场预期衰退三％要大得多；以美元计价的进口也下滑一．九％。若以人民币计价，出口仍衰退五．六％，进口则成长二．二％。由此可以看出，中国作为世界工厂的角色已出现重大变化，而中国出口停滞，也是世界经济成长趋缓的重要讯号。

二是人民币趋贬也与中国资金外逃有关。中国的外汇存底从一四年十月最高峰的三．九九八九兆美元，到今年九月已下滑到三．一六兆美元；换句话说，这两年的外汇存底流失约八千亿美元，若把中国每年外贸顺差约五千亿美元算进去，中国每年流失的资金可能接近一兆美元。这样巨大的资金外流，远远大过这些年汇入中国的外商直接投资（FDI）。

十月十七日受到人民币贬值创新低的冲击，以美元计价的深沪B股纷纷大跌，上证B股一度大跌六．一五％，深圳B股也跌二．四二％。这显示除了资本外移外，现在连外国资金也从资本市场流出，这个资金外逃效应，是人民币弱势的关键。

**汇市走向，聚焦美、英、中关键讯号**

最近中国即将公布第三季GDP成长数字，可能与第二季的六．七％一样，国务院总理李克强仍重申，对中国经济成长充满信心，「克强指数」也出现好的成绩；但是中国的GDP看似建立在房市的蓬勃发展基础上，今年中国房地产靠着信贷膨胀，不断拉大涨势，深圳市的房价所得比高达七十倍，这已是很大的警讯。最近中央加大力道打房，能不能阻挡房市泡沫吹破，这是中国经济未来最大的变数。

从现在往下看，美国总统大选十一月揭晓，接着美国联准会准备升息，英国准备脱欧，中国在一七年将面对一场最艰钜的「十九大」权力布局。从汇市波动可以很清楚看到全球金融市场脉动，美元指数一○○点、英镑兑美元一．二、欧元兑美元一．一，及人民币是否突破一比七？都是未来汇市关注的几个关卡。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。