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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 13:58 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

路透上海10月19日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一（24日）招标增发至多200亿元人民币四期固息债，期限包括三、五、七和10年。

上述四期债分别为该行今年第20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：

2016年第20、21、17和18期增发债

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招标规模上限 3年：40亿；5年：60亿；7年：30亿元；10年：70亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：10月24日下午14:00-15:00

7/10年：10月24日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 10月26日

起息日 3/5年：7/27；7/10年：4/22

发行期 10/25-10/26

上市日 10月28日

基本承销额 无

承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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