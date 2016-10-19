中国新债：农发行下周一将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海10月19日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一（24日）招标增发至多200亿元人民币四期固息债，期限包括三、五、七和10年。
上述四期债分别为该行今年第20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：
2016年第20、21、17和18期增发债
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招标规模上限 3年：40亿；5年：60亿；7年：30亿元；10年：70亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：10月24日下午14:00-15:00
7/10年：10月24日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 10月26日
起息日 3/5年：7/27；7/10年：4/22
发行期 10/25-10/26
上市日 10月28日
基本承销额 无
承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
----------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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