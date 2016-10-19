中国新债：农发行下周一将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

路透上海10月19日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一（24日）招标增发至多200亿元人民币四期固息债，期限包括三、五、七和10年。

上述四期债分别为该行今年第20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：