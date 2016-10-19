欧股业绩：家乐福第三季营收增长加速，因巴西和法国表现好转

路透巴黎10月19日 - 全球第二大零售商--家乐福(Carrefour) 周三表示，第三季营收增长加速，受巴西营收强劲及核心法国市场的表现好转提振，尽管法国经营环境艰困。

由于消费放缓，中国业务依然面临困难，该国当季同店营收下降7.8%。

这家欧洲最大的零售商表示，第三季营收为217.81亿欧元(239.1亿美元)，略高于汤森路透调查的分析师给出的预估中值217.09亿欧元。

除去燃料和日历因素影响，第三季同店营收较上年同期增长3.2%，第二季为增长2.7%。

家乐福财务长Pierre-Jean Sivignon表示，市场对该公司2016年全年息税前利润(EBIT)约24.5亿欧元的预估是“可以实现的”。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)