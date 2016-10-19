新兴汇市：多数新兴亚币上涨，因美国通胀数据温和且中国GDP平稳增长

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.73 103.86 +0.13 +15.97 120.30 坡元 1.3860 1.3861 +0.01 +2.27 1.4175 台币 31.481 31.669 +0.60 +5.03 33.066 韩元 1121.50 1129.40 +0.70 +4.77 1174.95 泰铢 34.93 35.01 +0.23 +3.12 36.02 菲律宾披索 48.12 48.20 +0.17 -2.54 46.90 印尼卢比 13010.00 13030.00 +0.15 +5.96 13785.00 印度卢比 66.69 66.72 +0.04 -0.81 66.15 马币 4.1870 4.1925 +0.13 +2.46 4.2900 人民币 6.7397 6.7418 +0.03 -3.67 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/张若琪 审校 王颖/孙茉莉/刘秀红)