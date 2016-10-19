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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 14:13 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，因美国通胀数据温和且中国GDP平稳增长

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.73    103.86   +0.13  +15.97    120.30
    坡元            1.3860    1.3861   +0.01   +2.27    1.4175
    台币          31.481    31.669   +0.60   +5.03    33.066
    韩元           1121.50   1129.40   +0.70   +4.77   1174.95
    泰铢             34.93     35.01   +0.23   +3.12     36.02
    菲律宾披索       48.12     48.20   +0.17   -2.54     46.90
    印尼卢比      13010.00  13030.00   +0.15   +5.96  13785.00
    印度卢比       66.69     66.72   +0.04   -0.81     66.15
    马币            4.1870    4.1925   +0.13   +2.46    4.2900
    人民币          6.7397    6.7418   +0.03   -3.67    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 汪红英/杜明霞/张若琪 审校 王颖/孙茉莉/刘秀红)

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