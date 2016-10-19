台湾债市：五年券殖利率收低终止连三升，静待主力出手及标债结果

* 五年公债发行前交易殖利率收跌，终止连三升
* 10年券殖利率短线弹幅大，零星买盘进场
* 市场关注明日五年券标售结果及大银行何时出手
* 明日105/13殖利率料在0.62-0.64%，105/11看0.86-0.90%
路透台北10月19日 - 台湾指标五年公债105/13 周三发行前交易殖利率收跌，终止连三日升势。交易员指出，短线殖利率弹幅已大，今天开始吸引买盘进场，惟不确定因素充斥，买盘未积极追价，交投并不热络。
他们表示，今天五年券和10年券105/11殖利率双双止升收跌，主因昨天弹幅太大而出现〞涨多回吐〞；但在大型银行买盘转趋积极之前，殖利率仍有机会弹升，短线观察重点在明日的五年券标债结果，以及〞救世主〞--大型银行何时出手积极买进。
〞弹多了总会有机会拉回啊，但量都出不来，这个盘没有量都不会稳啦，类似状况未来可能会是常态，除非有大型银行积极进来买。〞一大型民营银行交易员说。
他表示，就目前成交量未能进一步扩增观察，在市场主力即大型银行出手积极撑盘之前，停损卖压恐难在短时间内消化完毕，〞大型银行买盘都缩手，大家还在观望，光靠交易商这么脆弱的心理要去消化卖压，很难发挥效果。〞
一大型证券商交易员则称，台债殖利率经昨天一路狂飙后，今天市场气氛稍稍缓和，〞感觉市况比较平衡一点了，有兴趣的人有出来买一点点，但买盘不会太积极追价，因为后续有变数，包括明天要标债、ECB（欧洲央行）开会，以及美债殖利率走势等等。〞
另一大型银行交易员指出，今天殖利率下跌除停损卖压暂告一段落，另一因素是空单回补，先行落袋，〞昨天空单不小心赚到那么多钱，今天回补一部分、先落袋为安，接下来就看明天标债结果了。〞
交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.62-0.64%；105/11期殖利率区间料在0.86-0.90%。
收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值
幅
年期 期别 (基点 (亿台币)
)
5 105/13 -1.31 0.6299 0.6250-0.6430 86.00
10 105/11 -2.50 0.8750 0.8750-0.9027* 8.00
*表创该期券发行以来新高。
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30 105/10 没有成交
20 105/9 没有成交
10 105/11 0.8750%
5 105/08 0.6320%
3 105/1 没有成交
2 105/12 没有成交
(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)