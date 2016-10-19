澳洲股市：收盘上涨，受Tabcorp-Tatts交易和中国数据提振

路透10月19日 - 澳洲股市周三收盘上涨，受Tabcorp Holdings 同意收购Tatts Group 的消息提振，此外一系列中国数据证实该国经济已企稳。

Tabcorp向Tatts发出了63.6亿澳元的收购提议，该交易将缔造一家规模为104.4亿澳元的博彩业巨头。受此消息提振，Tatts股价盘中创历史最高百分比涨幅。

中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。

指标S&P/ASX 200指数 收涨0.5%至5,435.4点。