新西兰元汇率：今年迄今涨幅可观，但料将迎来下行走势

**预期新西兰元小幅走软**

与此同时，投资者在押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息。

“随着美联储12月升息预期越来越强，而且明年还可能进一步收紧货币政策，很容易预期未来6-12个月，新西兰元会走软，”新西兰银行(BNZ)汇市策略师Jason Wong在周二发表的一份报告中写道。

但是，新西兰元的跌幅不太可能很大，分析师预计会是缓慢稳步下跌。鉴于美联储2017年如何行动存在不确定性，所以即便新西兰央行降息至纪录低位1.75%，一段时间之内的相对利差仍会较高。

“我们的预期反映出了负面全球力量与正面国内力量的对决，结果是令新西兰元遵循适度贬值之路，”Wong称。

新西兰今年第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.6%，而且近期数据表明，该国制造业活动稳健，消费者信心创下逾15个月高位，而且新增就业人数持续增加。乳品价格的上涨也有助支撑新西兰元。

AB资深经济学家Guy Bruten称，他也认为新西兰元不会大跌，但表示“风险仍偏向下档”。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/汪红英)