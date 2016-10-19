台湾货币市场：跨月短率区间高位微扬，一大行加入跨月拆款资金供给行列

* 跨月短率区间高位微扬 * 一大行加入跨月拆款行列 * 短票及RP利率仍稳在区间 记者 詹静宜 路透台北10月19日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三区间高位微扬。资金调度人士指出，一大行今日加入 跨月拆款资金供给行列，以0.34%的利率与票券商承作两周跨月拆款，较上日成交的0.33%稍有走扬，统计上午 开放承作跨月拆款的银行增为三家公营行库，至于月内短率则因短钱充裕而续徘徊既有低档。 他们表示，时序迈入下旬，银行间累积超额准备已突破6,200亿台币水准，显示部分银行资金水位垫高， 为有效去化资金，预计本周将会有越来越多银行开放承作跨月拆款，近期与票券商承作跨月短率料续在0.33-0 .34%，与银行承作的跨月拆款则落在0.27-0.29%。 〞月底前应该会持续作跨月拆款，利率大概会在这里。〞一位大型公股银行资调人士说。 另位大型票券资调人士则称，今日因有公债到期还本500亿台币，令票券商间资金缺口较小，且外资汇入 带动台币强升，也有助于台币资金池偏松，短率有望续处既有区间，但对月底资金紧缩因素仍不可掉以轻心。 本地时间 14:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.511 31.669 台湾加权股价指数<.TWII 9,283.99 9,222.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.190% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.180-0.320% --两周拆款利率区间 0.250-0.340% 0.180-0.330% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员指出，周三发票量仍旧偏少，又有500亿台币公债到期还本资金挹注，票券商资 金缺口持续偏小，短票利率维持在现有区间持平整理。 他们表示，目前跨月拆款与短票利率水准相仿，在库存流动性风险下，将会优先承作跨月拆款，但有些票 券商嫌0.34%的跨月拆款利率太高，转而调度月内短钱支应资金需求，毕竟本月底又非季底，预期月底当周跨 月拆款利率不致走扬过多。 “现在0.34%的跨月拆款不会拿太多，赌下周月底的一周跨月拆款不会高太多，可以节省成本。〞一大型 票券交易员说。 今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，少数大行成交在0.34%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.333%，区间在0.32-0.35%，成交金额为58亿 台币；前日加权平均利率为0.332%，区间在0.27-0.35%，成交金额为26.27亿台币。 台湾央行今日定存单到期3,950.5亿台币，存单发行金额待午后公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币；本周余日资金落点分别为周四3,232亿及周五1,636亿 。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为864亿台币，累计超额准备6,253亿台币、加计前期1%的 超额准备为7,493亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日RP市场交投较显清淡，成交多以到期续作为主，RP利 率也稳在既有区间。 他们表示，周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币，令券商间资金缺口较小 ，且今日市场寻券需求低迷，让RP市场交投明显转趋淡净。 〞都没人找我丢钱，很安静。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，随着公债RP及公司债RP利差缩窄，市场对公债RP需求增温，预期公债RP利率 有趋跌空间，后续再视资金状况调整。 本周余日债券相关资金预期变化因素包括周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%；银行承 作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34%，上日亦同，跨 月在0.35%，部分成交在0.36%，区间高位稍较上日微扬。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利 率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%，以上报价与上日变化不大。( 完) (审校 曾祥进)