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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 15:59 BJT

《全球汇市》美元走软，投资者揣摩美联储12月加息前景

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0988  1.0978  +0.09  +1.18  1.0860
    美元/日圆            103.48  103.85  -0.36 -13.98  120.30
    欧元/日圆         113.71  114.03  -0.28 -12.85  130.47
    美元/瑞郎            0.9896  0.9893  +0.03  -1.22  1.0018
    英镑/美元            1.2273  1.2296  -0.19 -16.73  1.4738
    美元/加元            1.3117  1.3107  +0.08  -5.22  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7429  6.7421  +0.01  +2.66  6.5680
    澳元/美元            0.7659  0.7662  -0.04  +5.28  0.7275
    新西兰元/美元        0.7199  0.7187  +0.17  +5.48  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0875  1.0870  +0.05  -0.10  1.0886
    欧元/英镑         0.8950  0.8934  +0.18 +21.49  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6888  9.6937  -0.05  +5.65  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1586  8.1514  +0.09  -7.71  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/张荻/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍)

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