印尼金融：政府考虑是否需要修改资本流动规定--经济统筹部长

对于印尼可能采取怎样的举措来改变自由外汇制度，纳苏迪温没有给出任何细节。

稍早印尼副总统卡拉(Jusuf Kalla)也重申了2015年11月时的看法，呼吁对资本流动施加一些限制。

“我们必须重新检讨(那些规定)，”卡拉在Bisnis Indonesia报周三刊出的专访中。“我们过去没做好。出口商可以不需要信用证就轻易出口他们的产品，但没有钱流入印尼。”

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)领导的政府在今年7月推出了税务赦免计划。其中的一个目的就是鼓励在国外隐匿大量未申报资产的民众，将资产转回国内。