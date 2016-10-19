《汇市简讯》市场对美元/日圆突破103.50反应不大，暗示将走势迟缓

* 市场上是做多gamma，一直到102.20，这可能放缓跌势

* 云图跨度从102.35-103.52，是另一个限制因素

* 市场传言周二在103.00附近有买单积聚

* 有11亿美元执行价为103.00的期权将在纽约当地10点到期。(完)