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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 16:00 BJT

《汇市简讯》市场对美元/日圆突破103.50反应不大，暗示将走势迟缓

路透10月19日 - 0533GMT

* 对于美元/日圆突破103.50反应不大，暗示停止单没有最初想象的那么多

* 不过空头占据上风，但面临很大障碍

* 市场上是做多gamma，一直到102.20，这可能放缓跌势

* 云图跨度从102.35-103.52，是另一个限制因素

* 市场传言周二在103.00附近有买单积聚

* 有11亿美元执行价为103.00的期权将在纽约当地10点到期。(完)

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