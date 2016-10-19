版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 16:16 BJT

欧洲汇市：英镑小跌，上日英镑贸易加权指数创三个月最大单日涨幅

在英国高等法院有关谁有权启动退欧条款的裁决中代表政府的律师James Eadie周二表示，退欧协议“很有可能”需要议会(而非仅仅是政府)批准。

“这帮助提振了英镑人气，因此英镑昨日出现了温和的释然性涨势，”三菱东京日联银行的外汇分析师Lee Hardman说。

“但涨势要想持续，要想看到更大的反弹，我们需要看到法院裁定启动里斯本条约第50条需要获得议会同意--在我们看来这更重要，市场将对这个进展更加敏感。”

由于市场关注政治情况，因此对经济数据的表现不像以往那么敏感，但他们会关注0830GMT将公布的英国就业数据。

英镑兑欧元 跌0.2%至0.8946英镑，周二曾触及11日高点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 高琦/张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐