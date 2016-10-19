路透基点：Great Smart重返贷款市场欲筹措4,500万美元--TRLPC

路透香港10月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，台湾上市国产建材实业股份有限公司旗下Great Smart正筹措4,500万美元三年期贷款用于再融资。

该笔贷款分为两部分：A部分2,700万美元定期贷款和B部分1,800万美元循环贷款，台新国际商业银行为该次贷款的牵头行兼簿记行。利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点。

如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点，将由借款人支付超出的部分，税前保底利率定在1.9%。

受邀承诺参贷900万美元或以上，前端费用为18个基点，授以牵头行头衔。参贷675-890万美元的银行，费用为10个基点，获得经理行头衔。参贷450-674万美元的银行，费用为5个基点，并获参贷行头衔。回复截止日期为10月31日。

借款人以土地和工厂作为抵押，母公司国产建材实业为担保人。

资金将用于2014年10月所签署4,500万美元三年期贷款的再融资，以及营运资金用途。(完)