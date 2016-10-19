金属期市：伦铜下滑，中国经济增长符合预期但楼市可能降温

0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至每吨4,670美元，过去两日均持稳，并守在周五所及一个月低点4,623.25上方。

必和必拓 周三表示，见到大宗商品市场复苏的迹象，这是约五年来其给出的最乐观评估。(完)