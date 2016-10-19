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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 16:10 BJT

金属期市：伦铜下滑，中国经济增长符合预期但楼市可能降温

0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至每吨4,670美元，过去两日均持稳，并守在周五所及一个月低点4,623.25上方。

其他基本金属亦下滑，期镍 跌幅最大，下挫1.4%，期铝 跌0.7%。

上海期货交易所期铜 收低0.3%，报每吨37,190元人民币。

中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值。

必和必拓 周三表示，见到大宗商品市场复苏的迹象，这是约五年来其给出的最乐观评估。(完)

(编译 张荻/孙茉莉; 审校 于春红/高琦)

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