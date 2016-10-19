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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月19日

10月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:16时，1港元=0.86851人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.98%，高于上交易日收盘的21.27%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.41      4.71      1.08
 建设银行                                          5.18      5.68      1.05
 中国银行                                          3.38      3.47      1.12
 农业银行                                          3.14      3.23      1.12
 招商银行                                         17.88     18.96      1.09
 中信银行                                          6.06      5.11      1.37
 交通银行                                          5.57      5.82      1.10
 民生银行                                          9.28      8.92      1.20
 中国人寿                                         21.38     20.15      1.22
 中国平安                                         34.12     40.40      0.97
 中国太保                                         29.18     29.30      1.15
 中信证券                                         16.52     17.06      1.11
 新华人寿                                         41.87     34.45      1.40
 海通证券                                         15.86     13.74      1.33
 华能国际                                          7.14      4.75      1.73
 大唐发电                                          3.97      2.13      2.15
 华电国际                                          5.04      3.40      1.71
 中煤能源                                          5.91      4.46      1.53
 中国神华                                         15.92     16.00      1.15
 中国石油                                          7.33      5.38      1.57
 兖州煤业                                         12.65      5.99      2.43
 中国石化                                          4.98      5.75      1.00
 上海石化                                          5.98      3.91      1.76
 中海油服                                         12.25      7.57      1.86
 仪征化纤                                          3.99      1.56      2.94
 中国铝业                                          3.86      2.92      1.52
 江西铜业                                         14.33      9.00      1.83
 洛阳钼业                                          3.94      1.70      2.67
 紫金矿业                                          3.25      2.40      1.56
 马钢股份                                          2.81      1.76      1.84
 鞍钢股份                                          4.49      3.88      1.33
 重庆钢铁                                          2.52      2.43      1.19
 海螺水泥                                         16.37     20.80      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.94      4.96
 京城机电                                         10.07      3.55      3.27
 中联重科                                          4.53      2.83      1.84
 金隅股份                                          4.18      2.84      1.69
 中国国航                                          7.67      5.28      1.67
 东方航空                                          6.57      3.74      2.02
 南方航空                                          7.35      4.58      1.85
 中国远洋                                          5.30      2.71      2.25
 中海集运                                          4.18      1.68      2.86
 中集集团                                         14.16      9.44      1.73
 中海发展                                          6.91      4.55      1.75
 宁沪高速                                          8.98     10.58      0.98
 深高速                                            8.69      7.88      1.27
 成渝高速                                          4.80      3.07      1.80
 皖通高速                                         12.89      6.37      2.33
 广深铁路                                          4.44      4.29      1.19
 中国南车                                          9.36      7.20      1.50
 中国交建                                         13.35      8.58      1.79
 中国铁建                                         10.38      9.84      1.21
 中国中铁                                          8.75      6.00      1.68
 长城汽车                                         11.28      8.97      1.45
 比亚迪                                           57.04     51.30      1.28
 广汽集团                                         22.44     10.98      2.35
 青岛啤酒                                         32.21     31.90      1.16
 白云山                                           24.82     19.28      1.48
 新华制药                                         13.85      5.93      2.69
 海信科龙                                         11.66      6.83      1.97
 南京熊猫                                         15.01      8.30      2.08
 晨鸣纸业                                          9.56      7.69      1.43
 上海医药                                         19.97     20.95      1.10
 中兴通讯                                         14.92     10.78      1.59
 东方电气                                          9.86      6.23      1.82
 潍柴动力                                          9.25     11.02      0.97
 东北电气                                          7.85      3.14      2.88
 广船国际                                         29.30     11.92      2.83
 昆明机床                                          8.54      2.74      3.59
 一拖股份                                         12.91      4.47      3.33
 北辰实业                                          4.24      2.65      1.84
 创业环保                                          9.07      4.50      2.32
 中国中冶                                          4.24      2.63      1.86
 金风科技                                         16.15     11.76      1.58
 丽珠                                             57.61     46.50      1.43
 万科                                             25.83     19.86      1.50
 郑煤机                                            6.09      3.71      1.89
 大连港                                            2.43      1.42      1.97
 山东墨龙                                         12.40      3.76      3.80
 浙江世宝                                         42.37     11.12      4.39
 复星医药                                         23.31     23.95      1.12
 光大银行                                          3.80      3.59      1.22
 东江环保                                         19.95     12.68      1.81
 上海电气                                          8.42      3.68      2.63
 广发证券                                         16.82     17.00      1.14
 华泰证券                                         18.57     16.30      1.31
 东方证券                                         15.98      7.86      2.34
 光大证券                                         16.54     11.64      1.64
 招商证券                                         17.35     12.00      1.66
   
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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