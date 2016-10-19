台湾汇市：台币兑美元收创近两周高位，因亚币走强及外资积极汇入

* 台币随亚币强升，外资汇入积极

* 部分热钱为炒汇而来，台币恐难有波段涨幅

* 明日台币主要区间暂看在31.400-31.600

路透台北10月19日 - 台币兑美元 周三收升1.51角，创近两周高位。交易员表示，因美元指数自高档回落，包括韩元等新兴亚币走升，且外资汇入、台股收高所带动。

汇银人士称，昨晚海外美元NDF折价幅度明显扩大，一早即吸引外资汇入套利，带动台币升值幅度扩大逾2角，但美元走弱也吸引进口商逢低积极承接，使得两大外汇经纪公司的交易量迅速扩增。

〞外资像疯子一样，但我看不全是股票的flow。〞一位公股银行交易人士说。

该人士称，以今日外资汇入的积极程度估算，至少买超台股金额上看100亿台币，但却只有60亿左右，显示有资金只打算短暂停留。

另一外商银行交易主管也指出，昨晚美元指数下滑，NDF折价幅度扩大，套利空间出现吸引外资积极汇入。外资流入后除买进股票外，也寻找存续期短的债券，此也令昨日殖利率大幅弹升的公债转趋止稳。

汇银人士表示，除非明日举行的欧洲央行会议决定扩大宽松举措，否则难再有新资金行情可期，明日台币兑美元料在31.400-31.600区间震荡。

台湾股市周三收涨。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超60.17亿台币，连两个交易日买超共计87.73亿台币。

多数新兴亚币周三上涨，因美国通胀数据温和，促使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月升息的预期，且中国国内生产总值(GDP)数据在一定程度上缓解了围绕该国经济的担忧。

台币兑美元收报31.518，前高为7日的31.480。韩元兑美元 今日收报1,123.2，上日收在1,129.4。

本地时间16:32，在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较盘初明显收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.461/31.512，上日收在31.495。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.518 31.669 31.424-31.610 31.590 10.49 6.98 司 元太外汇经纪公 31.519 31.670 31.435-31.597 31.560 4.64 3.83 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.205/-0.185 -0.160/-0.130 (完)

台币兑美元现价

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 张喜良)