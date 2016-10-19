更新版 1-中国汇市：人民币盘整收平，大行值守整数关口短期续跌空间有限

* 人民币盘整收平，短期汇价续跌空间有限 * 客盘仍偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 三季度经济数据对汇市影响有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月19日 - 人民币兑美元即期 周三盘整收平，盘中短暂跌破 6.74元关口，中间价亦小幅下跌。交易员称，随着美元指数高位震荡，中间价跌势略有趋缓 ，但客盘仍略偏购汇，大行在整数关口附近适度提供美元流动性，以满足市场需求，短期汇 价续跌空间料有限。 他们也指出，中国最新公布的三季度经济数据基本符合预期，对外汇市场直接影响有限 ，而中国经济运行整体平稳，料在中期内为人民币提供支撑，短期则仍看美元指数表现。 “这几天客盘还是蛮多的，需要大行稍微堵一下，把（贬值）速度控制一下，接下来还 得看美元，如果美指不创新高，人民币也差不多了估计。”一中资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，境内汇市习惯于由中资大行引导，不像G7市场那样完全通过价 格变化平衡供需，因此中国宏观经济数据很难对人民币汇价产生直接影响。从目前的位置来 看，中资大行可能在值守6.75关口。 中国三季度国内生产总值（GDP） 同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透 调查预估中值，数据对市场影响有限。分析师认为，四季度经济仍以平稳为主，未来货币政 策将保持稳健，降准降息可能性均有限。 国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六 连跌，上月为降0.80%。9月人民币名义有效汇率指数则续降0.10%至116.95，创两年新低， 但降幅较上月的0.74%明显收窄。 全球汇市方面，美元指数周三表现沉闷，因美国消费者物价数据暗示基础通胀温和，美 国公债收益率随之下跌，促使投资者削减对美联储今年晚些时候加息的押注。 美国财政部数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国 第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7393 6.7393 0.00% XS> 中间价 6.7326 6.7303 -0.03% 成交额<CNYSPTVOL=CF 260.84亿美 269.9亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 54 日低6.7409 日高6.7355 今年以来升贬幅度 -3.65% 2005年汇改以来升贬 22.81% 幅度 一年期美元/人民币掉 615 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7429 6.7422 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9025 6.9013 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7395； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4021、6.5048和8.2691。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)