亚洲橡胶：TOCOM期胶收于一周收盘低位，因遭投资者获利了结

3月交割的TOCOM期胶 <0#2JRU:>周三收低6.3日圆或3.4%，报每公斤176.7日圆(1.71美元)，为10月11日以来最低收位。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 收跌490元人民币，报每吨13,760元人民币(2,042.76美元)，从本周早些时候触及的近六个月高点回落。

“市场对中国GDP数据鲜有反应，因其与市场预期相符，”Kikukawa称。

中国国家统计局周三公布，三季度GDP同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤146.0美分，下跌5.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/侯雪苹；审校 李春喜/孙茉莉)