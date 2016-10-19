路透基点：中信资源欲寻求3.1亿美元贷款用于再融资--TRLPC

路透香港10月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，中信资源控股有限公司欲寻求3.1亿美元用于再融资，贷款期限为三年。

借款人正同银行接洽希望达成俱乐部贷款，贷款利率为150个基点左右。

这笔新贷款是为2014年3月签下的3.1亿美元三年期到期一次性偿还贷款融资，是中信资源最近一次涉足贷款市场。当时有八家银行加入俱乐部贷款，综合收益为290个基点，贷款利率较Libor加码220个基点。

穆迪给予中信资源B1的评级。(完)