台湾债市：五年券殖利率早盘因停损卖单出笼走扬，静待今日标债结果

路透台北10月20日 - 台湾五年期公债105/13 发行前交易殖利率周四早盘止跌反弹。交易员表示，在停损卖压再度出笼冲击下，早盘殖利率止跌上扬，惟稍晚将标债，市场静待标债结果。

他们指出，美债殖利率虽走稳，但台债因短线停损卖压未解，买盘暂持观望，促使殖利率止跌走升，但以目前的利率水准及经济基本面，此时进场承接风险应不高。

〞大家还在停损，看起来停损单还没有解除，多单都不想进场，先看看今天标到那里，还有国库署会不会出来截标。〞一位大型银行交易员说。

他表示，虽然停损卖压不是很大，但市场预估这波停损单还没出完，加上多单态度仍偏保守，料殖利率将续处高档震荡。

另一大型银行交易员则指出，目前市场气氛依旧偏空，短线殖利率有机会再次往上测高点，而观察重点则在稍晚的标债结果，〞先看看今天五年标售结果如何，看大家是积极或是偏空，如果往上拉表示信心还不稳，还有机会去测高，标完才会知道。〞

他并称，今天标完五年券后，明天10年期公债105/11期增额公债即进入发行前交易，“明天R券才是重点，因为发行前交易放空不用成本，加上筹码将增加，空方有机会去测测看，重点是目前买盘没有很积极。”

他们认为，稍晚标债结果至关重要，除测试大家对利率的看法，亦可观察财政部对利率和未来景气的看法，国库署若再度出手截标，殖利率将立刻往下杀。

指标10年期美债 周三价格下跌1/32，收益率报1.752%，较周二尾盘小幅上涨，10年期美债收益率在4个基点的区间内波动，持于周一触及的四个月高位1.841%之下。

本地时间10:42时，五年券105/13 殖利率涨1.46基点至0.6445%，成交60亿台币。

在10年券105/11 方面，殖利率涨0.5基点至0.8800%，成交19亿台币；而台股加权指数 则涨0.41%。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.62-0.65%；105/11殖利率区间在0.85-0.90%。

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