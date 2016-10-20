台湾债市：五年券殖利率因标债利率标高收升，市场气氛偏空趋势往上

* 五年券发行前交易殖利率收升，因标债利率远高预期

* 10年105/11期R券明起发行前交易，气氛偏空趋势看升

* 明日105/13期殖利率区间暂看0.64-0.656%

* 105/11期R券发行前交易殖利率区间看0.88-0.92%

路透台北10月20日 - 台湾指标五年公债105/13 周四发行前交易殖利率开高收高。交易员指出，今天标债利率远高于市场预期，加上短线停损卖单尚未消化完毕，带动殖利率收高；短线因市场气氛偏空，利率趋势仍看升。

他们表示，由于短线停损卖压未结束，加上明天10年期公债105/11增额公债 即进入发行前交易，在放空零成本之下，料殖利率走升。

〞明天啊？10年券开始发行前交易啦，当然是卯起来往上空啊。〞一大型证券商交易员说。

他指出，从最近标债结果观察，两年和五年券殖利率大致就落在目前水准，且本期寿险公司得标比重高达20%，显示经这波殖利率弹高后，已到投资盘愿意进场价位；至于10年券，预估要到11月标债结果出炉后，才知道市场认同的利率水准。

另一大型证券商交易员称，从本期五年券标债利率远高于预期，且投标倍数仅1.4倍观察，显示愿意参与者不多，未来利率趋势仍往上，〞这期算是标得不太好，看起来利率趋势还是要往上走，至少短期内很难下去。〞

台湾央行周四表示，财政部委托标售的五年公债105/13期公债得标利率0.656%，高于市场预估的0.615-0.64%。

一大型票券公司交易员指出，本期寿险业得标比重达20%，倘若寿险没有出手，料得标利率将标更高，〞重头戏是明天10年R券发行前交易，如果今晚欧洲央行没有意外之举，长端殖利率还是要往上再测一下，因为长券的买盘还是没有出来啊。〞

今日105/13发行前交易殖利率受标债结果冲击一度冲至0.6600%，创五年券10个月盘中新高，此前盘中高点为2015年12月18日的0.6890%。

交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.64-0.656%；105/11期R券发行前交易殖利率区间看0.88-0.92%。

收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值

幅 年期 期别 (基点 (亿台币)

)

5 105/13 +1.90 0.6489 0.6322-0.6600* 97.50

10 105/11 +1.05 0.8855 0.8728-0.8855 22.00 *表创该期券发行以来新高。

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5 105/08 没有成交

3 105/1 没有成交