东南亚股市：多数收盘上涨，因数据显示中国经济企稳

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.19 2.26 +0.61 +10.93 332.82 新加坡 2844.62 13.99 +0.49 -1.32 2882.73 马来西亚 1668.27 0.70 +0.04 -1.43 1692.51 泰国 1486.28 8.74 +0.59 +15.39 1288.02 印尼 5409.29 -20.76 -0.38 +17.77 4593.01 菲律宾 7721.57 150.42 +1.99 +11.07 6952.08 越南 688.89 6.87 +1.01 +18.97 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张荻/李春喜/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍)