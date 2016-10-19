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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 18:20 BJT

东南亚股市：多数收盘上涨，因数据显示中国经济企稳

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   369.19     2.26   +0.61  +10.93   332.82
    新加坡                     2844.62    13.99   +0.49   -1.32  2882.73
    马来西亚                  1668.27     0.70   +0.04   -1.43  1692.51
    泰国                      1486.28     8.74   +0.59  +15.39  1288.02
    印尼                      5409.29   -20.76   -0.38  +17.77  4593.01
    菲律宾                     7721.57   150.42   +1.99  +11.07  6952.08
    越南                        688.89     6.87   +1.01  +18.97   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/李春喜/孙茉莉; 审校 高琦/蔡美珍)

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