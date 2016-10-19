中国经济：在贫困地区开展水电矿产资源开发资产收益扶贫试点--国务院

路透北京10月19日 - 中国国务院办公厅日前发文称，将在全国范围内选择不超过20个占用农村集体土地的水电或矿产资源开发项目，开展资产收益扶贫改革试点。试点从2016年底启动，2019年底结束。

中国政府网刊登的《贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫改革试点方案》称，在贫困地区选择一批水电、矿产资源开发项目，用三年左右时间开展试点，探索建立农村集体经济组织成员资产收益扶贫长效机制，形成可复制、可推广的操作模式和制度。

“重点围绕界定入股资产范围、明确股权受益主体、合理设置股权、完善收益分配制度、加强股权管理和风险防控等方面开展试点。”方案称。

试点项目不限企业所有制性质，但水电开发应选择建设周期较短、经济性较好、征地面积和移民人数适量的项目；矿产资源开发应选择以露天开采方式为主、预期盈利能力较强的项目。

该方案指出，将核定的土地补偿费作为资产入股试点项目，形成集体股权。入股资产应限于农村集体经济组织所有的耕地、林地、草地、未利用地等非建设用地的土地补偿费。

农村集体经济组织应选择以全额或者部分集体土地补偿费入股试点项目，并以农村集体经济组织为单位设置集体股权；探索建立以组、村、乡镇不同层级农村集体经济组织为入股单位的集体股权制度。

方案并指出，鼓励有条件的地方通过设立项目公司等方式，探索对集体股权实行专业化管理。试点期间，集体股权原则上不得用于质押、担保，对依法转让的集体股权，项目投资建设单位享有优先回购权。（完）

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