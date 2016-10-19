国际油市：亚洲柴油价差小幅上涨，因炼厂检修导致市场供应减少

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡10月19日 - 亚洲柴油价差周三小幅上涨，贸易商称，这是因为有数家炼厂进入检修，导致市场供应减少。
他们并称，航煤/柴油升水转为负值，这鼓励炼厂尽最大可能生产柴油而非航煤。
路透根据日本石油连盟的数据计算得出，截至10月15日当周，日本炼厂开工率升至77.8%。
但日本昭和壳牌石油周三称，该公司计划将10-12月面向国内市场的原油处理量较上年同期减少3.7%。
该公司称，预计这三个月的原油加工量为468,600桶/日(685.4万公升)。
日本石油连盟数据显示，日本煤油销量较前一周增长12.8%，航煤销量小涨2%。
但柴油销量下降5.5%。
Energy Aspects在一份报告中指出，印度9月柴油需求降至130万桶/日，较上年同期下降17万桶/日，为过去十年最大降幅。
贸易商称，该国柴油需求料将在季风季节结束后回升，从而遏制柴油出口。
招标方面无最新消息。
新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易。
道达尔以较新加坡11月2-8日平均报价每桶升水0.35美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为11月3-7日的含硫500ppm柴油。
道达尔以较新加坡11月14-18日平均报价每桶升水0.30美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为11月13-17日的含硫500ppm柴油。
BP以较新加坡11月2-8日平均报价每桶贴水0.20美元的价格，向中石油出售20万桶船期为11月3-7日的航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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